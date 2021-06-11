الامارات | 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 240 ألفاً و744 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة وزيادته، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 591 ألفاً و613 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة سبعة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1717 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين.

وأعلنت شفاء 2132 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 570 ألفاً و960 حالة.

وأعلنت تقديم 82 ألفاً و263 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 13 مليوناً و590 ألفاً و206 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 137.41 جرعة لكل 100 شخص.

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