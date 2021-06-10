محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس تركمانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي سرادار بيردي محمدوف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان الصديقة اليوم بقصر الشاطئ في أبوظبي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحث سموه ومعالي نائب رئيس وزراء تركمانستان، سبل تنمية علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى المجالات التنموية والإنسانية.

وتناول اللقاء جهود البلدين وتعاونهما المشترك في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد ــ 19». وثمن معالي وثمن معالي سرادار بيردي محمدوف في هذا السياق الدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى تركمانستان لتعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي وقدرات المؤسسات الطبية في مواجهة الجائحة.

ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس قربان قولي محمدوف وتمنياته لعلاقات البلدين الصديقين مزيداً من التطور والارتقاء.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.