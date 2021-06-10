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«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، بناءً على إستراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 القائمة على 4 ركائز أساسية وهي التطعيم والتقصي النشط والدخول الآمن واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

  • «الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر
    «الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

 

كما واعتمدت اللجنة نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات ، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، المطاعم والمقاهي، بدءاً من 15 يونيو.

  • «الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر
    «الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

 

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، كما تعتبر الإجراءات مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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