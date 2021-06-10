«بيئة الشارقة»: تربية الحيوانات الخطرة تسبب أضراراً صحية

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، أن تربية الحيوانات، خصوصاً الخطرة منها والمفترسة، في المنازل أو المزارع، تسبب أضراراً بيئية وصحية محتملة، وخطورة على حياة الفرد في المجتمع، حيث إن بعض الأفراد تستهويهم تربية الأسود والثعابين والتماسيح، وغيرها من الحيوانات الخطرة والمفترسة، ويشكل هذا الأمر خطراً مستمراً على صحة وحياة الإنسان من حيث القلق الدائم من شراسة هذه الحيوانات.

وأشارت هنا السويدي، رئيس دائرة البيئة والمحميات الطبيعية لـ«الاتحاد» إلى أن بعض الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان بسبب عدم إجراء الفحوص الدورية للحيوان، بالإضافة إلى أن تربيتها سبب في العاهات والخسائر البشرية، وأن هناك فئة من الناس تستغل هذا الأمر تجارياً وتلجأ إلى المتاجرة بالحيوانات المفترسة وتهريبها بطرق غير مشروعة، غير مدركين للأخطار التي قد تسببها هذه الحيوانات، مع وجود قوانين تمنع وتجرم ذلك، ويجب المحافظة عليها في بيئة أقرب لطبيعتها مثل الحدائق والمحميات والأماكن المعدة والمخصصة لذلك.

هذا وقد بلغ عدد الحيوانات الخطرة والمفترسة المضبوطة والمصادرة عدد (115) حيواناً، كما بلغ عدد الطيور المضبوطة والمصادرة عدد (15) طيراً، إذ تقوم الفرق المختصة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتحري والتقصي لرصد المخالفين وضبط ومصادرة الحيوانات الخطرة والمفترسة التي في حوزتهم، بالإضافة إلى القيام بحملات على سوق الطيور والمواشي، وجولات ميدانية في الأحياء السكنية ومتابعة العزب والمزارع لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وأكدت أن تصاريح تربية الحيوانات الخطرة والمفترسة تمنح وفق ضوابط واشتراطات يجب التقيد بها، حيث تم إصدار تصريح لشخص واحد فقط، قام بتوفير جميع الاشتراطات متجاوباً مع القانون الصادر.