هذا طقس الإمارات غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويصبح مضطربا أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند 15:11 والمد الثاني عند 01:14 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 18:46.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 10:57 والثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.