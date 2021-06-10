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هذا طقس الإمارات غداً الجمعة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. 
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويصبح مضطربا أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند 15:11 والمد الثاني عند 01:14 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 18:46.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 10:57 والثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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