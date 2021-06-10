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الامارات | حملة استباقية مكثفة للفحص والتطعيم بمنطقة المصفح في أبوظبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي إطلاق حملة استباقية مكثفة وشاملة للفحص والتطعيم في منطقة المصفح وفقاً لمحور التقصي النشط من إستراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد19.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، في تغريدة، أنه ستنفذ الحملة، التي تبدأ اليوم 10 يونيو 2021، بشكل تدريجي في أحواض مستهدفة في منطقة مصفح مع استمرار النشاط التجاري بالصورة المعتادة. وتهيب اللجنة بالجمهور التعاون التام مع الجهات المسؤولة والتمتع بمرونة التعامل مع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز الحملة وحرصاً على الصحة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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