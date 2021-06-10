الامارات | طقس صحو غداً وفرصة لتشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو غداً وفرصة لتشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وقال المركز، في بيان، إن الرياح ستكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news