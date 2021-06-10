الامارات | أسباب انفجار الإطارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انفجار الإطارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض الخبير المروري جمال العامري، أسباب انفجار الإطار، منها زيادة الأحمال في المركبة بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، وعدم مراعاة ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية الإطار، ومعامل الاحتكاك بين الإطار وسطح الأسفلت، الذي لا يتناسب مع درجة الحرارة والسرعة العالية، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية انفجار الإطار.

ونبه إلى خطورة الاستخدام السيئ للإطار، بحيث يقود السائق مركبته على أسطح لا تتناسب مع نوعية الإطار، مثل القيادة فوق الرصيف أو تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار، وكذا تلاشي ومسح النقوش الموجودة على سطح الإطار، بحيث يصبح أملسَ، وذلك بسبب إهمال السائق وعدم فحص الإطارات وتبديلها بشكل دوري، ما يؤدي إلى تعرض الإطار لعدم العمل بفاعلية في ظل الظروف المحيطة، ما يودي للانفجار أحياناً.

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