الامارات | "الهوية والجنسية" تبدأ المرحلة الأولى من مشروع النسخة المطورة للهوية الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية والجنسية" تبدأ المرحلة الأولى من مشروع النسخة المطورة للهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن البدء في المرحلة الأولى من إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر.

ودعت الهيئة فئة "مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية" إلى استخدام النسخة الإلكترونية من الهوية في المرحلة الجارية في كافة منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور البطاقات المطبوعة.

وأكدت الهيئة أن النسخة الإلكترونية للهوية تعتبر نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية وهي متاحة عبر التطبيق الذكي للهيئة " ICA UAE Smart " والذي يمكن تحميله مجاناً من متجري IOS و Android.

ويمكن استخدام النسخة الإلكترونية عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code، لتمكين قراءة البطاقة بصفة فورية، حيث يتم إنشاؤها تلقائياً عند الدخول إلى محفظة الوثائق الخاصة بالمتعامل في التطبيق الذكي.

ويتسم النموذج الإلكتروني للبطاقة بكافة البيانات الظاهرة على البطاقة، وذلك من خلال قراءتها مباشرة من قاعدة البيانات في الهيئة، وتعزز هذه العملية من سهولة تحقق الجهات الخدمية من فاعلية البطاقة الصادرة في حال تعذر وجود البطاقة المطبوعة لدى حاملها.

وذكرت الهيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والخدمية وقطاعات الأعمال في الدولة لتقديم خدماتها باستخدام النسخة الإلكترونية للهوية في التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والاستناد إلى قراءة الشريحة الذكية السابقة لبطاقة الهوية للمضاهاة والتحقق من المتعامل حيثما يلزم وذلك إلى حين البدء في إصدار النسخة المطورة المطبوعة من البطاقة.

​ يذكر أنه تم اعتماد مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية لتكون بتصميم جديد لبطاقات الهوية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وبما يّصعب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، كما يرفع الجيل الجديد من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

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