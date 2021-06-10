الامارات | بالفيديو..السيطرة على حريق في "سوق الجمعة" بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..السيطرة على حريق في "سوق الجمعة" بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في احد المحلات التجارية في سوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة ، وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي إن غرفة العمليات تلقت الساعة الواحدة و 53 صباحا بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة.

واكد انه فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي وعند الوصول تبين اندلاع الحريق محل بيع الاشتال و الفخاريات و العاب الاطفال في سوق الجمعة ، كما تم الاستعانة بمركز المنامة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان ، بالإضافة إلى سيارات من مركز الإدارة التابع الفجيرة.

و تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات الاخرى ، حيث ان المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال مثل المنسوجات والسجاد والاثاث ، و تم بنجاح اخماد الحريق الذي اسفر عن خسائر مادية دون وجود اية إصابات.

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