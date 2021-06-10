اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بالفيديو..السيطرة على حريق في "سوق الجمعة" بالفجيرة

0 نشر
سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..السيطرة على حريق في "سوق الجمعة" بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في احد المحلات التجارية في سوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة ، وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي  إن غرفة العمليات تلقت الساعة الواحدة و 53  صباحا بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة.

واكد انه  فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي وعند الوصول  تبين اندلاع الحريق محل بيع الاشتال و الفخاريات و العاب الاطفال  في سوق الجمعة ، كما تم الاستعانة بمركز المنامة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان ، بالإضافة إلى سيارات من مركز الإدارة التابع الفجيرة.

و تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات الاخرى ، حيث ان المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال مثل المنسوجات والسجاد والاثاث ، و تم بنجاح اخماد الحريق الذي اسفر عن خسائر مادية دون وجود اية إصابات.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا