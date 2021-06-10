ضبط 2056 مسكوكة أثرية و8.6 كجم من «الكريستال المخدرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطاح رجال «مكافحة المخدرات الاتحادية» عصابة حاولت تهريب قطع ومسكوكات أثرية ومواد مخدرة لداخل الدولة، حيث تم ضبط 2001 مسكوكة أثرية تعود إلى عام 162 هجري، و55 مسكوكة يونانية أثرية، و8.6 كجم من مادة الكريستال المخدرة، جاء ذلك في تغريدة نشرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «الإمارات حريصة على إرث العالم التاريخي والإنساني وسلامة المجتمع.. جهود رجال مكافحة المخدرات الاتحادية أطاحت عصابة حاولت تهريب قطع ومسكوكات أثرية ومواد مخدرة لداخل الدولة، وستواصل وزارة الداخلية ملاحقة أمثال هؤلاء المجرمين بكل حزم.. أتوجّه بالشكر للمجتمع الإماراتي على تعاونهم الدائم».

ونشر سموّه مع التغريدة «فيديو» يوضح عملية الضبط، ويبرز جهود رجال «مكافحة المخدرات الاتحادية» في الحد من الجريمة، وحماية الوطن.