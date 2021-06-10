الامارات | السيطرة على حريق في الطابق 14 ببرج سكني بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في الطابق 14 ببرج سكني بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع عشر في أحد الأبراج بمنطقة الرقة، وتمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على الحريق، بحسب متحدث إعلامي باسم الدفاع المدني، الذي أوضح أن ثلاثة فرق شاركت في عملية المكافحة بعد تلقي البلاغ ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وتفصيلاً، أفاد متحدث إعلامي باسم الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة التاسعة صباح أمس يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الرقة، لافتاً إلى أن فرق إطفاء وإنقاذ انتقلت على الفور من مركز بورسعيد باعتباره جهة الاختصاص والمستجيب الأول، ووصلت إلى المكان خلال ست دقائق، وتبين أن الحريق شب في شقة سكنية بالطابق الرابع عشر بأحد الأبراج.

وأضاف أن رجال الإنقاذ باشروا على الفور في إخلاء المبنى من قاطنيه، والعمل على احتواء الحريق داخل الشقة ومنع امتداد النيران إلى الشقق والبنايات المجاورة، ثم بدأوا عمليات الإطفاء، وتم الاستعانة بفرق إسناد من مركزي الرأس والكرامة.

وأكد أنه تم السيطرة على الحريق واحتواؤه، خلال 39 دقيقة من تلقي البلاغ، ومن ثم بدأ عمليات التبريد، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

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