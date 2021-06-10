الامارات | ظاهرة غير حضارية

شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غير حضارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت ظاهرة الإعلانات العشوائية إلى مدينة العين، وبدأت تنتشر من جديد في الشوارع الفرعية والرئيسة، حتى إن البعض أصبح يستخدم اللوحات الإرشادية والمرورية في وضع إعلانات بصورة تشوه المظهر الحضاري للمدينة، لذا نتمنى من الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية بلغات عدة للحد من الظاهرة، وفرض غرامات على المخالفين من أجل الحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.

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