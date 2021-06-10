الامارات | «الطرق» وشرطة دبي تبحثان تشغيل «السكوتر» المشترك والشخصي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق» وشرطة دبي تبحثان تشغيل «السكوتر» المشترك والشخصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، اجتماعاً تنسيقياً للتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بأمن المواصلات، والسلامة المرورية، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017-2021.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بالمبنى الرئيس للهيئة، المستجدات المتعلقة بالنموذج المقترح لتنظيم تشغيل السكوتر الكهربائي، ومقترح تنظيم عمل الدراجات الآلية (الموبد)، وخطة الهيئة لتنفيذ أعمال الإنارة في مناطق دبي خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

كما ناقش الاجتماع نتائج التشغيل التجريبي لـ«السكوتر الكهربائي» الذي بدأ في أكتوبر من عام 2020، حيث يوجد حالياً 800 سكوتر، موزعة على خمس مناطق حيوية، هي: بوليفارد محمد بن راشد، وبحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة والمرقبات، وشارع الثاني من ديسمبر (ضمن مسار ونطاق محددين)، وأثبتت التجربة نجاح «السكوتر الكهربائي» في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميلين الأول والأخير.

وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التجربة 82%.

واستعرض المجتمعون إجراءات الإعداد لمرحلة التشغيل الدائم على مستوى الإمارة بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي، واختيار النموذج الأنسب لإمارة دبي، والاستفادة من مرحلة التشغيل التجريبي ومن تجارب المدن الكبرى في هذا المجال، حيث تم إجراء العديد من المقارنات المعيارية في تشغيل «السكوتر الكهربائي»، مع عدد من المدن العالمية مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وبرلين، وسنغافورة، حيث أظهرت هذه المقارنات تفاوت المدن في أهدافها من تشغيل «السكوتر الكهربائي»، مثل تخفيف الازدحام، أو توفير وسائل نقل جديدة، واستعرض الاجتماع جاهزية البنية التحتية، ومستوى الوعي وثقافة المجتمع تجاه هذه الوسيلة.

كما ناقش أهم عناصر تنظيم عمل «السكوتر الكهربائي المشترك والشخصي» خلال المرحلة المقبلة، وتركز على أربعة محاور رئيسة هي: المستخدم وجهاز السكوتر الكهربائي والطريق والنموذج التجاري مع الشركات المشغلة، إلى جانب مناقشة المناطق المقترحة للتشغيل التجريبي في أكتوبر 2021.

كما بحث الجانبان مقترح تنظيم عمل الدراجات الآلية (الموبد) وهي دراجات مزودة بعجلتين أو ثلاث عجلات، تعمل بمحرك بسرعة تصميمية لا تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة، وتختلف عن الدراجات النارية من حيث قوة المحرك وسرعتها.

وبدأت مدن عالمية في ترخيصها باعتبارها أحدَ خيارات التنقل للميل الأول والأخير، ولكن بشروط محددة، وفي مناطق معينة تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

واطلع الجانبان على المقارنات المعيارية المتعلقة باشتراطات وضوابط استخدامه في بعض الدول المتقدمة مثل أميركا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، كما اطلعا على النموذج المقترح لتنظيم عمل «الموبد» في دبي، الذي يغطي عمر المستخدم، والطرق المسموح بالقيادة فيها، والقوة القصوى للمحرك، والتسجيل والترخيص، والسرعة القصوى، وغيرها من المعايير.

إنارة الطرق

بحث الاجتماع خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإنارة الطرق في مختلف المناطق خلال الفترة من 2022 حتى 2025. وتشمل تنفيذ أعمال إنارة طرق في 45 منطقة، منها 12 منطقة عام 2022، ويبلغ الطول الإجمالي للطرق 97 كيلومتراً، و15 منطقة عام 2023، تشمل إنارة طرق بطول 105 كيلومترات، وعام 2024 ستنفذ إنارة طرق في 13 منطقة بطول 100 كيلومتر، وعام 2025 ستنفذ أعمال إنارة في خمس مناطق بطول طرق يبلغ 85 كيلومتراً.

800 سكوتر في دبي موزعة على: بوليفارد محمد بن راشد، بحيرات جميرا، مدينة دبي للإنترنت، الرقة والمرقبات، شارع 2 ديسمبر.

4 محاور لتنظيم عمل السكوتر الكهربائي: المستخدم، جهاز السكوتر، الطريق، النموذج التجاري مع الشركات المشغلة.

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