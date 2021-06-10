الامارات | تعليق دخول القادمين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق دخول القادمين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، عن تعليق دخول المسافرين القادمين من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من غد، الساعة 11:59، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

كما يشمل التعليق دخول المسافرين الموجودين في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الدول الثلاث.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والدول الثلاث.

ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول، وسفارات الدول الثلاث في الدولة. كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال (بشرط الحصول على موافقة مسبقة)، وكذلك أصحاب الإقامة «الذهبية» و«الفضية»، إضافة إلى أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة، وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، بشرط الحصول على نتيجة سلبية لـ«كوفيد-19»، خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وستلزم الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية، التي تشمل حجراً مدته 10 أيام، وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن تقبل الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة التي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة أنه يشترط في المسافرين القادمين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا عبر دول أخرى، ألا تقلّ مدة إقامتهم في تلك الدول عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات والدول الثلاث.

وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرين بالقرار التواصل مع شركات الطيران لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم إلى وجهاتهم النهائية، من دون تأخير أو التزامات أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news