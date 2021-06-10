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الامارات | حملة مشتركة تؤمّن 770 وحدة دم

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة تؤمّن 770 وحدة دم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت «دبي القابضة» حملتها المشتركة مع هيئة الصحة في دبي للتبرع بالدم، التي أقيمت تحت شعار «أفضل هدية هي إنقاذ حياة»، واستمرت ثلاثة أشهر.

ونجحت الحملة في تأمين قرابة 770 وحدة دم لمركز دبي للتبرع بالدم، وهي المبادرة الرسمية الثانية في إطار الشراكة طويلة الأجل بين «دبي القابضة» والهيئة، التي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع في دبي على التبرع بالدم. وانطلقت الحملة بحافلة متطورة مخصصة لجمع تبرعات وحدات الدم، قدمتها «دبي القابضة» للمركز، وقد نفذت الحافلة 26 جولة في 16 موقعاً من مجمعات دبي القابضة، ووجهاتها التي يقيم ويعمل فيها حالياً أكثر من 300 ألف شخص. وشارك نحو 920 متبرعاً من 71 جنسية، في حملة التبرع، فيما سجّل كثيرون منهم أسماءهم متبرعين منتظمين لدى المركز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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