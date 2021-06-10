الامارات | بلدية أبوظبي تشجّع أفراد المجتمع على المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تشجّع أفراد المجتمع على المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، فعالية عن بُعد، استهدفت أفراد المجتمع تحت عنوان «معاً نمشي»، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، بالتعاون مع مستشفى «النور ميديكلينك»، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المشي لصحة الفرد، وترسيخ ثقافة أن تكون الرياضة وممارستها أسلوب حياة.

وتضمنت الفعالية محاضرة عن بُعد، قدم خلالها الدكتور يعقوب الحمادي عرضاً تقديمياً عن أهمية المشي في حياتنا اليومية، وفوائده الصحية المتعددة، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن مرافق البلدية التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مثل المماشي والحدائق العامة وملاعبها الرياضية.

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