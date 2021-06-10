الامارات | مساعدات لنزلاء «عقابية دبي» بـ 6 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لنزلاء «عقابية دبي» بـ 6 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء من تقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ستة ملايين درهم لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي.

وتنوعت المساعدات بين كفالة نزيل، ورواتب الأسر، واستخراج شهادة الميلاد، وتذاكر سفر، واستخراج وثيقة سفر، ومستلزمات نظافة شخصية، وعلاج، وتوفير مستلزمات أطفال النزيلات، ومبادرة العودة للمدارس، وكسوة العيد، وعيدية أطفال النزلاء، ورسوم امتحان توفل، إضافة إلى دية شرعية.

ونوه مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد علي محمد الشمالي، بجهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وعملهم الدؤوب لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس تكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُخطئين فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها.

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