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الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين سالم النعيمي عضواً منتدباً بمجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد

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أبوظبي، الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سالم راشد النعيمي عضواً منتدباً بمجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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