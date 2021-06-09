سعود القاسمي: الإمارات تستحق الأفضل دائماً

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كلمة ملهمة لخريجي أكاديمية رأس الخيمة لعام 2021، من خلال رسالة فيديو تم بثها أمس خلال حفل تخرج نظمته أكاديمية رأس الخيمة للاحتفاء بالإنجازات اللافتة والروح الإبداعية والشغف الأكاديمي للخريجين.

وحضر حفل التخرج الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حيث شهدت منح شهادات التخرج لـ 60 من الطلبة من أكثر من 18 دولة، وذلك في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات، أقيم الحفل بحضور مجموعة من المعلمين وأولياء الأمور مع مراعاة إجراءات التباعد الجسدي، وتم بثه عبر منصات.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال كلمته: «أتمنى أن تكونوا قد أمضيتم أوقاتاً مفيدة ومثمرة في الأكاديمية، وأود ألا تنسوا أبداً إمارة رأس الخيمة، لأننا سنحتاج دائماً إلى عقول نيرة وواعدة لمساعدتنا في رحلتنا نحو الازدهار».

وأضاف سموه: «قد تقودكم سبلكم إلى بلدان أجنبية سعياً وراء الدراسة أو العمل، ولكن عليكم أن تتذكروا دائماً من أين بدأت رحلتكم، فهذه الدولة وهذه الإمارة تستحقان الأفضل دائماً، لقد أظهرتم من خلال التزامكم أثناء الأوقات الصعبة خلال (الجائحة) أنكم بالفعل مجموعة متميزة».

جانب من حفل التخرج (وام)

وخلال الحفل، تم منح الجوائز للطلاب الذين حققوا أعلى المعدلات خلال امتحاناتهم السابقة والذين قدموا مساهمات قيمة خلال الحياة المدرسية.

من جهته، وجه جراهام بيل المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة، رسالة خاصة إلى الخريجين قائلاً: «مهما كان اختياركم للدراسة، وأينما تأخذكم خياراتكم المهنية والحياتية، فإن نصيحتي هي أن تكونوا دائماً طموحين، وتهدفون إلى تحقيق إنجازات كبيرة، وأن تسعوا دائماً نحو الأفضل.. كونوا مستقلين وفكروا في تحقيق مصلحتكم، ولكن أيضاً اعملوا عن كثب مع الآخرين، شاركوا أفكاركم، وتعاونوا على حل المشكلات.. لقد عملت مديراً تنفيذياً في أكاديمية رأس الخيمة لمدة عشرة شهور فقط، ولكن خلال هذا الوقت القصير أعجبت جداً بكل طلاب أكاديمية رأس الخيمة». وقال إدوارد بنتري وايت مدير المدرسة الثانوية الدولية: «أدركنا في أكاديمية رأس الخيمة أن مجموعة الطلاب الأكثر تضرراً من جائحة (كوفيد - 19) كانت دفعة عام 2021، لعامين متتاليين تم إلغاء امتحاناتهم، ولكنهم أظهروا مرونة وإيجابية استثنائية.. لذلك نريد أن نمنحهم شكراً خاصاً على مجهودهم وتفوقهم». نظمت أكاديمية رأس الخيمة حفل التخرج لدفعة عام 2021 بدعم من إدارة المراسم في رأس الخيمة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والقيادة العامة للشرطة، ودائرة الخدمات العامة، والدفاع المدني في رأس الخيمة.