إنجاز 75% من محطة تحلية المياه في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

تواصل «الاتحاد للماء والكهرباء» أعمالها في محطة أم القيوين الجديدة، المحطة الأضخم من نوعها في المنطقة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي وبنظام المنتج المستقل.

وقال محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن نسبة الإنجاز في المحطة وصلت إلى ما يقارب الـ 75% وفق بيانات شهر أبريل الماضي، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وبدء المحطة في الإنتاج الفعلي بمعدل 50 مليون جالون يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي سعة إنتاج المحطة سيصل إلى 150 مليون جالون يومياً بعد إنجاز كافة مراحل المشروع، خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022.

محمد صالح

وكشف عن منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه ترتبط بالمحطة، وتتمثل في مشروعات رفع السعة التخزينية وزيادة طاقة الضخ، وذلك من خلال إنشاء 3 مراكز للتوزيع، ومحطة للضخ بالخريجة، وتوسعة محطة ضخ البريرات، وشبكات للنقل والتوزيع، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم، والمشروعات على النحو التالي: مركز توزيع الخريجة والغيل في رأس الخيمة بسعة إجمالية 200 مليون جالون بتكلفة 577 مليون درهم، بالإضافة إلى مركز توزيع الحليو في عجمان سعة 40 مليون جالون بتكلفة تبلغ 70 مليون درهم، ويتزامن معها مشروع إنشاء محطة للضخ بالخريجة بتكلفة 60 مليون درهم، وتوسعة محطة ضخ البريرات بتكلفة 25 مليون درهم.

وقال: تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» في المرحلة الراهنة على عدد من مشروعات تمديد خطوط النقل والتوزيع في كل المناطق التابعة لها بالإمارات، من بينها 4 خطوط نقل من محطة تحلية المياه الجديدة، اثنان منها إلى مركز توزيع الخريجة مروراً بشارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة بطول 42 كم بتكلفة 214 مليون درهم، وخط إلى مركز توزيع أم القيوين بمحاذاة شارع الاتحاد بطول 33 كم وبتكلفة 163 مليون درهم، والرابع إلى منطقة بطين السمر مروراً بشارع الشيخ محمد بن زايد بطول 21 كم وبتكلفة 75 مليون درهم.

ولفت صالح إلى أنه من خلال المرحلة الأولى من المشروع والمقرر إنجازها نهاية العام الجاري 2021، سيتم نقل وتوزيع 30 مليون جالون يومياً من المحطة باتجاه إمارتي عجمان وأم القيوين، و20 مليون جالون إلى مناطق بطين السمر والجزيرة والرفاعة برأس الخيمة.