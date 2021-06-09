مذكرة تفاهم بين «أبوظبي الغذائية» وشرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز التعاون المشترك بشأن الإبلاغ عن الممارسات غير السليمة في قطاعي الزراعة والغذاء، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى الطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بتوفير الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي إمارة أبوظبي. وقع مذكرة التفاهم سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما وقعها عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

وقال العامري: نعتز بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال إنفاذ القانون، ويسرنا العمل معاً وتبادل الخبرات التدريبية لتعزيز منظومة الغذاء وتطبيق القوانين الخاصة باستدامة قطاع الزراعة والغذاء.من جانبه أكد الراشدي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بتدريب المفتشين والمرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين التابعين للهيئة على مهارات الحس الأمني وجمع المعلومات والأدلة وضبط المخالفات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في كل حالة، والعمل على إبلاغ الهيئة عن كافة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالزراعة والغذاء وتمرير المعلومات الخاصة بذلك. وتضمنت مذكرة التفاهم التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتدريب العاملين من رتب القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المهام المرتبطة بالصحة والسلامة والفحوص الفنية فيما يتعلق بالغذاء والمراقبة، ومصادرة كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك من خلال دورات تخصصية وورش عمل وندوات علمية وعملية. كما تلتزم الهيئة بتوفير الإحصاءات الخاصة بالمزارع والعزب والمخازن المتعلقة بالغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني في منطقة الاختصاص، بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية حول القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بمخالفات قطاعي الزراعة والغذاء، ومشاركتها مع الشرطة في رصد المخالفات المتعلقة بالأغذية والزراعة.