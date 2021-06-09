البواردي يستقبل القائم بالأعمال الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، صباح أمس، شون ميرفي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة والوفد المرافق له، ورحب معاليه خلال اللقاء بالقائم بالأعمال الأميركي، وجرى بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.