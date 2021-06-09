الملتقى الإماراتي السعودي للتدريب المهني يؤكد تعزيز المهارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الملتقى الإماراتي السعودي للتدريب التقني والمهني فعالياته، أمس، بتأكيد تعزيز مهارات الطلاب والشباب، وثمن المسؤولون والخبراء المشاركون جهود القيادة الرشيدة، في تمكين مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ليقود منظومة التعليم المتخصص في الإمارات. شارك في الملتقى الذي نظمه «أبوظبي التقني» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمر لمدة يومين، عبر تقنيات الإتصال المرئي، 16 خبيراً ومسؤولاً متخصصاً، وضمن مبادرة «برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني» المنبثق من مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، وخلال جلسة العمل الأولى في الملتقى، والتي ركزت على «الموهبة والابتكار في التدريب التقني والمهني والتميز في المسابقات الدولية». قال المهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، إن «أبوظبي التقني» يقود منظومة متكاملة من التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة لتمكين شباب الامارات من إتقان المهارات كافة، وتخريج الكفاءات الوطنية المطلوبة لسوق العمل.

نموذج مهارات الإمارات

كما قدم المهندس علي المرزوقي، خلال جلسة العمل التي ترأسها الأستاذ الدكتور مفيد بطارسة رئيس الدعم الأكاديمي في «بوليتكنك أبوظبي»، ورقة عمل، سلط الضوء خلالها، على مراحل تطور نموذج «مهارات الإمارات».

كما قدم المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع مدير عام الإدارة العامة للأنشطة في «المؤسسة العامة السعودية» ورقة عمل، استعرض خلالها ملامح التطوير الدائم في منظومة الأنشطه، بما يساهم في اكتشاف وصقل المواهب السعودية المتميزة. وترأس الدكتور عادل بن حمد الزنيدي نائب محافظ المؤسسة العامة المساعد، جلسة العمل الثانية التي ركزت على التجارب والخبرات في جودة التدريب وتطوير المناهج.

وبدوره استعرض عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، خلال الملتقى، الآليات التي حددتها استراتيجية «أبوظبي التقني» لتطوير المناهج في التعليم والتدريب التقني والمهني، لافتاً إلى أن هذه الآليات هي التي صنعت نموذج «التكنولوجيا التطبيقية» الذي يحقق أرقى المخرجات التعليمية المتخصصة.