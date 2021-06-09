طلبة رأس الخيمة: اختبار التربية الإسلامية في مستوى الطالب المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أدى طلبة الصف الثاني عشر في مدارس الدولة أمس، أول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 2020 2021، في مادة التربية الإسلامية، والذي جاء على شكل 25 سؤالاً وصفوها بالسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ويواصل طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاناتهم اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية اليوم، ويختتمون الامتحانات بمادة العلوم الصحية يوم 17 من يونيو الجاري.

وأوضح الطلاب بالقسمين في رأس الخيمة أن أسئلة مادة التربية الإسلامية كانت مقسمة على شكل نماذج مختلفة وضمن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط والعادي، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.

وبين الطلاب أن الإجراءات الوقائية كانت في أعلى مقاييسها، والتي كانت تشمل التأكد من وجود مسحة الأنف وخلو الطالب من الكورونا والتأكد من حرارة الجسم، وبعد ذلك إلصاق علامة خضراء على ملابس الطالب لتأكيد على مروره على لجنة المراقبة والكشف لدى دخوله المدرسة.

وقالت الطالبة العنود النقبي من مدرسة الحديبة للتعليم الثاني في المتقدم: إن اختبار التربية الإسلامية تميز بالسهولة والسلاسة والمباشرة، وتوقعت العديد من الطلاب أن يحصل على درجات عالية في الاختبار، وحول الإجراءات الاحترازية أكدت كغيرها من الطالبات أن المدرسة حرصت على اتباع الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، حيث قامت المدرسة باتباع بروتوكول ونظام في دخول وخروج الطالبات للقاعات الامتحانية، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي. أما الطالب أحمد عصام من مدرسة السلف الصالح، إحدى المدارس الخاصة في رأس الخيمة، فأكد أن الأمور كانت ميسرة، ولله الحمد، وكانت الإجراءات الاحترازية تطغى على المكان، والتي تمثلت منذ دخول الطالب للمدرسة والصف المدرسي حتى خروجه من القاعة الامتحانية، الأمر الذي خلق جو من الطمأنينة والهدوء لدى الطالب، ونوه الطالب بأن الكوادر والإدراة في المدرسة بعثت في نفوس الطلاب الراحة وعدم الربكة في الاختبار وعدم التعجل والتريث في حل الأسئلة، ناهيك أن الاختبار كان في متناول الجميع ومباشراً.

وفي الإطار نفسه، تقدم طلاب الحلقة الثانية، صباح أمس، لاختبار نهاية العام الدراسي، والتي كنت عبر الدخول المباشر للبرنامج وحل الأسئلة بالتوقيت المحدد.