حملة للحفاظ على المظهر العام لجزيرة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة للحفاظ على المظهر العام في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، بهدف الحفاظ على المشهد الجمالي للمدينة من جميع أنواع النفايات والزراعات العشوائية التي يمكن أن تضر بالمظهر الحضاري العام، وكذلك حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.

بدأت الحملة بتنفيذ أعمال إزالة المشوهات بحوض (غرب 39) في منطقة البطين بجزيرة أبوظبي، حيث تمت إزالة أشجار النخيل الجافة والتالفة في مقبرة البطين، وإزالة جميع مكونات الملعب المتهالك في منطقة البطين، مثل خزان المياه والأعمدة المائلة والسياج المعدني حول الملعب، بالإضافة إلى أعمال تسوية المنطقة الترابية بعد إزالة الملعب، وكذلك إزالة الكتل الخرسانية المشوّهة للمظهر العام.

تضمنت الحملة أيضاً إزالة الزراعات العشوائية في العديد من المناطق، وتنفيذ أعمال التقليم والصيانة لجميع الأصول الزراعية فيها، كما تم بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تنفيذ أعمال رصد وإزالة بعض المخلفات والنفايات العامة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المتبعة مع بعض المقاولين العاملين في أماكن متفرقة في جزيرة أبوظبي تتعلق بمخلفات مواقع الأعمال والحواجز وتسوية مناطق تنفيذ الأعمال.