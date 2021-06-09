طلاب أم القيوين سعداء بعودتهم لقاعات الامتحان

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أبدى عدد من طلاب الثاني عشر بأم القيوين، سعادتهم بعودتهم إلى قاعات الاختبارات في المدارس، حيث تشعرهم بأجواء امتحانات نهاية العام الدراسي، وتشجعهم لبذل المزيد من الجهد في الدراسة، بعد أن أبعدتهم أزمة «كورونا» عن المدارس خلال الفترة الماضية.

وشهد أول يوم من امتحانات «الثاني عشر»، ارتياحاً بين طلبة مدارس أم القيوين في مادة التربية الإسلامية، وعبروا عن رضاهم بسهولة الأسئلة، التي جاءت في 25 سؤالاً، وعرضت بطريقة مبسطة على الموقع الإلكتروني، ولم تواجههم أي مشاكل تقنية.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات في القاعات، مع أخذ في الاعتبار ضرورة تسليم نتيجة الفحص قبل موعد الاختبار، مشيداً بالتزام جميع الطلاب بالحضور وتقيدهم بالتعليمات والإرشادات، ولم يتم تسجيل أي حالة غياب في أول يوم.

وأشار إلى أن الامتحان بلا أوراق، وجميع الطلاب حضروا بأجهزتهم المحمولة الخاصة بهم، وتم توصيلها بشبكة المدرسة، للدخول على الموقع الإلكتروني للاختبارات، وباشروا الامتحانات في الوقت المحدد والفترة الزمنية المسموحة لهم.

وقال الطالب خليفة محمد، من مدرسة الأمير بأم القيوين، إن الامتحان كان سهلاً وبسيطاً، والوقت كافياً لحل جميع الأسئلة ومراجعتها، التي خلت من الغموض، لافتاً إلى أنه لم تواجه صعوبة في الامتحان.

وقال الطالب أحمد هاشم، من مدرسة الأمير بأم القيوين، إن إجراءات الدخول لقاعة الامتحانات كانت ميسرة وسريعة، وإدارة المدرسة متعاونة كثيراً، لافتاً إلى أن ما يميز هذا العام أن الامتحانات بلا أوراق، عن طريق الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى أنه تم إعطاؤهم خاصية ساعدت الطلاب بالعودة للسؤال السابق، للتأكد من صحة الإجابة، لم تكن موجودة في السابق.