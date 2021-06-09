طلبة الفجيرة عن اختبار «التربية الإسلامية»: الوقت مناسب والأسئلة مباشرة

ابوظبي - سيف اليزيد - فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد طلبة «الثاني عشر» في إمارة الفجيرة رضاهم التام عن اختبار اليوم الأول في مادة التربية الإسلامية، حيث وصفوه بـ«السهل والمناسب».

وقال الطالب أحمد العوضي: لم نواجه صعوبة كبيرة في الاختبار، حيث كانت الأسئلة مباشرة ومناسبة، وقد أجبت بشكل جيد، وكانت ورقة الاختبار بداية مبشرة بنتائج جيدة.

وأشار الطالب إبراهيم العبدولي من مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي إلى أن الوقت كان مناسباً، وعدد الأسئلة يتناسب مع الوقت المحدد، كما أن الأسئلة مباشرة ولا نجد صعوبة أو غموضاً في الأسئلة، وقد لمست رضى تاماً من معظم زملائي عن الاختبار. ورأى الطالب أحمد سيف من مدرسة محمد بن حمد الشرقي أن اختبار التربية الأسلامية سهل وفي متناول اليد، وقال: لقد أجبت عن جميع الأسئلة بشكل جيد، والحمد لله كانت بداية موفقة، وأنا راض جداً عن أدائي، ولا أرى أي أثر سلبي للدراسة عن بعد، لأننا مستعدون جيداً للاختبار، وأتمنى أن تستمر بقية الاختبارات بهذا المستوى.