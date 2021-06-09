مواطنة تسعف مصاباً في حادث سير بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كرّم المقدم عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة الشارقة، مريم الحمادي، بعد قيامها بعمل إنساني، وتقديمها الإسعافات الأولية لمصاب في حادث مروري، بناء على شهادتها وخبرتها الطبية، والتي ساهمت بالتقليل من تفاقم حالة المصاب، لحين وصول دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث بمدينة الشارقة.

وأكد المقدم عمر بوغانم، أن ما قامت به مريم الحمادي هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير، إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول الإسعاف الوطني.

وقال: إن شرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين، تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلّاقاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص الذين يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، الذي يُعد وعياً من الجمهور بالدور المشترك في الحفاظ على أمن المجتمع.