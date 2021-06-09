طلبة الشارقة: التربية الإسلامية في مستوى الطالب

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

عمت أجواء اللجان الامتحانية، صباح أمس، في الشارقة مشاعر الهدوء والاطمئنان الذين باتوا واضحين على وجوه طلاب وطالبات «الثاني عشر» خلال اليوم الأول من امتحانات الفصل الأخير للعام الدراسي 2020 - 2021، وأكد عدد من الطلبة والطالبات على أن اللجان كانت منظمة وهادئة، ومجهزة بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية بهدف الوقاية من انتشار وباء «كوفيد - 19».

وأشارت الطالبة جميلة علي إلى أن الورقة الامتحانية لمادة التربية الإسلامية كانت أسئلتها واضحة، مشيرة إلى أنه كان هناك أكثر من نموذج امتحاني واحد ولكن بشكل عام كانت جميعها مرضية، وأكدت أن الوقت التاح للامتحان، وهو ما يقارب الساعة والنصف مكان مناسب جداً للإجابة عن الأسئلة جميعها بكل راحة.

وقال الطالب عبد الله احمد: إن الامتحانات بنماذجها المتنوعة لم تشكل عائقاً أمام الطلبة في اللجان، حيث كانت الأسئلة واضحة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، وأوضح أن اللجان الامتحانية كانت ملزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم وحازم، كما أن أغلب الطلبة كانوا ملتزمين بذلك من خلال تطبيق اشتراطات الدخول إلى القاعة الامتحانية، والتي وردت في دليل الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم «تعليم»، وأهمها إجراء فحص «كوفيد - 19»، بحيث لا تتعدى صالحيتها السبعة أيام، والالتزام بالزي المدرسي.