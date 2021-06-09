الامارات | «الإمارات للتعليم» تستقبل طلاب الـ 12 لأداء الامتحانات بـ 3 لجان متابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تستقبل طلاب الـ 12 لأداء الامتحانات بـ 3 لجان متابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، أمس، بمادة التربية الإسلامية، فيما شكلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاث لجان في كل مدرسة، لمتابعة طلبة الثاني عشر خلال الامتحانات، وتتوزع اللجان على واحدة لاستقبال الطلبة، والأخرى للمتابعة أثناء فترة الامتحانات، والثالثة للمتابعة بعد فترة الامتحانات، محددة ثماني مهام يؤديها مديرو المدارس.

وأوضحت المؤسسة في دليل «الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري»، مهام كل لجنة من لجان المتابعة في المدارس، حيث تعمل لجنة استقبال الطلبة على تحديد مداخلهم، بما يضمن التباعد الجسدي، واستقبال الطلبة وتوجيههم وفق خط سير محدد إلى أماكن اللجان، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإحضار الحواسيب الآلية، وتوفير مياه الشرب، أما لجنة المتابعة أثناء فترة الامتحانات، فإنها تنفذ مهام عدة، منها حصر غياب الطلبة وحضورهم، الاستعداد لأي طارئ (حالات مرضية أو عطل فني)، وإبلاغ الممرضة عن أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس «كورونا»، فيما تعمل لجنة المتابعة بعد فترة الامتحانات على متابعة التباعد بين الطلبة أثناء الخروج، وتوجيههم إلى المخارج المخصصة.

وذكرت المؤسسة في دليل «نظام الاختبارات الإلكتروني - دليل المعلم»، قبل بدء الاختبار، يتواصل مديرو المدارس مع أولياء أمور الطلبة، وإعلامهم بالاختبار الإلكتروني، وتوجيه الطلبة لكيفية أداء الاختبار، وتزويدهم بالأدلة المساعدة، والدخول إلى صفحة المعلم على جهاز المدرسة، للتأكد من أنه تم تحميل الاختبار تلقائياً، وتوزيع كلمات المرور على الطلبة مركزياً، ويتم ذلك من خلال بوابة التعلم الذكي، ويبقى بإمكان المعلم طباعة كلمات المرور، لتزويد الطلبة الذين لم تصلهم كلمة مرور خاصة بهم، ويتوجب على مديري المدارس أثناء الاختبار الدخول إلى «سيرفر» المدرسة لمتابعة إجراءات الطلبة أثناء الاختبار، والتأكد من وجود حالة «تم التسليم» بنجاح للطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام، والتأكد من أن جميع الطلبة الذي أنهوا امتحانهم قد ظهرت عندهم حالة «تم التسليم بنجاح».

وأدى طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر امتحاناتهم «عن بُعد» من المنزل، فيما حضر طلبة الثاني عشر إلى المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2020-2021 حضورياً.

واستهلّ الطلبة جدول الامتحانات بمادة التربية الإسلامية، التي أدّوها من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الـ10:30، على أن يؤدي بقية الطلبة امتحانهم من الساعة الـ11 لغاية الـ12:30.

وأكد مديرو مدارس حكومية أنه لا تساهل في بروتوكول تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الاختبارات، مشيرين إلى أنه تمّ التأكد من مختلف الإجراءات التي أضاءت عليها وزارة التربية والتعليم، بما يضمن سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام.

وأعادت مدارس طلبة من الصف الثاني عشر، لم يقدموا نتيجة فحص PCR، من الدخول، تطبيقاً للإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، أخيراً.

• مديرو مدارس: لا تساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news