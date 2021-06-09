الامارات | مدارس خاصة تبتكر أساليب جديدة تحدّ من الغش

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تبتكر أساليب جديدة تحدّ من الغش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت مدارس خاصة أساليب عدة لمنع لجوء الطلبة إلى الغش في امتحانات نهاية العام الدراسي التي بدأت أمس، أبرزها تغيير أسئلة الامتحانات بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني، بعد أن كانت موحّدة لدى جميع الطلبة، وتبديل الأسئلة، وإعادة ترتيبها لدى كل طالب، إضافة إلى إلزامية فتح الكاميرات والصوت، ومنع استخدام الكتب والأقلام والأجهزة الذكية والإلكترونية والأوراق من الطالب خلال تأديته الامتحان عن بُعد.

وعزت المدارس تطبيقها الإجراءات الجديدة إلى منع الطلبة من تداول أسئلة الامتحانات والإجابات عن طريق تطبيق (واتس أب)، والحد من أي محاولة للغش بين الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي عن بعد في منازلهم، أو الطلبة الذين يقدمونه في الفصول الدراسية.

وأبلغ مديرو ومسؤولو مدارس خاصة، منى سرحال، وربا الشنطي، ورباح الجعفري، وضياء الثلجاني، «الإمارات اليوم»، أنه خلال الامتحانات الماضية تم رصد تداول الأسئلة عبر تطبيق (واتس أب) بين الطلبة الذين يدرسون عن بعد في منازلهم، في محاولة منهم للغش، ومعرفة الإجابات الصحيحة.

وأضافوا أنه قبل بداية امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، تم ابتكار أساليب إلكترونية وإجراءات جديدة للحد من الغش بين الطلبة، ومن تداول أسئلة الامتحانات، من خلال تغيير أسئلة الامتحانات بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني، بعد أن كانت موحّدة لجميع الطلبة، وقلب الأسئلة، وتبديل أرقامها، بحيث تصبح مختلفة لدى كل طالب.

ولفتوا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون مختلفة، ولن يجد أي طالب سؤاله لدى طالب آخر، كما سيكون أول سؤال في الامتحانات موجوداً لدى بعض الطلبة آخر سؤال، الأمر الذي سيمنع الطلبة من الغش أو تضييع أوقاتهم من أجل محاولة مساعدة الآخرين، أو الحصول على الإجابة الصحيحة.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من تطبيق الإجراءات الجديدة لأول مرة عبر النظام الإلكتروني للحد من الغش، سيتم إلزام الطلبة فتح الكاميرات والصوت خلال الامتحانات، ومنع وجود الكتب والأقلام والأجهزة الذكية والإلكترونية والأوراق أمام الطالب خلال تأديته الامتحان عبر النظام الإلكتروني، إضافة إلى منعه من الالتفات حوله إلى اليمين أو اليسار، للحد من أي محاولة للغش أو لمساعدة أفراد أسرته.

وأضافوا أن مراقبة الطلبة في الامتحانات الماضية عن بعد لم تحد من محاولات الغش بينهم، في ظل تداول الأسئلة والإجابات عبر تطبيق (واتس أب)، وتكرار أخطاء لدى طلبة نتيجة الغش وتداول معلومات خاطئة، مشيرين إلى أن ابتكار أساليب إلكترونية جديدة سيسهم في تحديد مستوى كل طالب، ومنع الغش بنسبة 100%.

وذكروا أنه تم توفير فريق تقني من المختصين في تقنية المعلومات لمساعدة الطلبة خلال تأدية الامتحانات، في حال واجهوا أي أعطال فنية أو تقنية في النظام الإلكتروني خلال الامتحانات، نتيجة الضغط الحاصل على البرنامج الإلكتروني، ودخول جميع الطلبة والمشرفين والمراقبين على النظام الإلكتروني في الوقت نفسه، لافتين إلى أن أسئلة الامتحان ستركز على ما ورد في المناهج الدراسية بشكل مباشر، كما ستتضمن أسئلة من خارج المنهج، لقياس المهارات الذاتية للطلبة، والمستوى العلمي والمعرفي.

وأوضحوا أن زمن الامتحان سيكون ساعة ونصف الساعة، وسيتم غلق النظام الإلكتروني بشكل تلقائي لدى جميع الطلبة، فور انتهاء زمن الامتحان، لذلك يجب على جميع الطلبة كتابة أسمائهم فور دخولهم على النظام الإلكتروني، والضغط على زر إرسال بعد الانتهاء من الإجابة عن أسئلة الامتحان مع أهمية مراجعة الأسئلة، والتأكد من الإجابة بشكل صحيح قبل إغلاق النظام الإلكتروني.

• إلزام الطلبة فتح الكاميرات والصوت عند أداء الامتحان عن بُعد.

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