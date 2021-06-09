الامارات | «مبادرات رئيس الدولة» تنجز طرق استراتيجية وبِنى تحتية بـ 1.9 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرات رئيس الدولة» تنجز طرق استراتيجية وبِنى تحتية بـ 1.9 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» الأعمال الإنشائية لشبكات طرق ومشروعات تنموية استراتيجية، تختصر المسافة والزمن بين مختلف مناطق الدولة وإماراتها، بمبلغ إجمالي قدره 1.950 مليار درهم، وبأطوال كلية للطرق بلغت 112 كيلومتراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتأمين المشروعات التنموية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهّل حياتهم.

وتتضمن مشروعات الطرق الاستراتيجية شبكة مساراتٍ وطرقٍ وتقاطعات وجسور في ثلاثة محاور رئيسة، يشمل المحور الأول طريق الشيخ خليفة بن زايد وهو عبارة عن مسار جديد ويمثل امتداداً لطريق الشيخ خليفة (E84) المؤدي إلى إمارة الفجيرة، حيث يمتد هذا المحور من تقاطع طريق الشيخ خليفة مع طريق الشارقة - كلباء (E102) ويستمر مروراً بمنطقة مليحة ثم منطقة المدام في إمارة الشارقة، وينتهي بمنطقة الشويب في إمارة أبوظبي.

كما يتضمن هذا المحور إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء وطريق دبي - حتا وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إضافة إلى سبعة تقاطعات جسور علوية لتوفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وتوفير مداخل ومخارج للطرق القائمة على طول المسار الجديد، التي تخدم المدن والمزارع المنتشرة على جانبي الطريق.

والمحور الثاني طريق الوطن، ويمثل محور طريق الوطن الجديد مسار ربط مباشر بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه، بطول 42 كيلومتراً وبسرعة تصميمية 120 كم/‏‏‏‏ساعة، فيما يمتد هذا المحور من منطقة حتا ليمر بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان، مروراً بمنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، ويتقاطع مع المحور الأول الذي يمثل امتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة مليحة في إمارة الشارقة.

والمحور الثالث طريق دبي - حتا يشتمل على تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا الحالي بين منطقتَي نزوى والمدام ضمن إمارة الشارقة، وبواقع ثلاث حارات في كل اتجاه بدلاً من حارتين، وبسرعة تصميمية 120 كم/‏‏‏‏ساعة، يبلغ طول هذا المسار 18 كيلومتراً، ويتضمن إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام وجسرين فوق دوار المدام، كما يشمل المشروع تطوير المعبر السفلي الحالي المؤدي إلى منطقة نزوى، وإنشاء أربعة جسور للمشاة في منطقة المدام، فيما يهدف إنشاء هذا المحور إلى تحسين السلامة المرورية وانسيابية حركة المركبات على الطريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news