الامارات | «تاكسي دبي» تدعم تطبيقها الذكي بخدمات وميزات

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تدعم تطبيقها الذكي بخدمات وميزات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعّمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات التطبيق الذكي الخاص بها DTC App من خلال إضافة خاصية طلب لعدد مختلف من الخدمات الجديدة التابعة لأسطول مركباتها، كخدمة تاكسي أصحاب الهمم، وتاكسي السيدات والعائلات، وتاكسي المطار، بالإضافة الى جميع خدمات الليموزين الفارهة والمتوافرة على التطبيق منذ إطلاقه في عام 2019.

وأكد مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في المؤسسة عبدالله إبراهيم المير، أن المؤسسة وضعت استراتيجيات طموحة نتج عنها إطلاق العديد من المبادرات والخدمات التي تتبوّأ مراتب عالمية متقدمة، وتركز المؤسسة بشكل خاص على إسعاد متعامليها والارتقاء بمستوى رضاهم، عبر توفير وقتهم وجهدهم واستشراف احتياجاتهم، وأن استحداث خدمات تمكنهم من الحصول على خدمات نقل فارهة وآمنة بضغطة زر من شأنه أن يغير مفهوم التنقل بمركبات الأجرة لدى المتعاملين ليتجاوز حدود توقعاتهم.

وأشار إلى أن DTC App يتيح للمستخدم، إلى جانب الحجز الفوري لمركبات الأجرة، حجز المركبات والخدمات بصورة مسبقة في أي تاريخ أو أي وقت، بالإضافة الى احتساب الكلفة التقريبية للرحلة قبل انطلاق الرحلة عند تحديد الموقع بشكل تلقائي من قبل التطبيق بعد إدخال البيانات الشخصية، ومن بعد تأكيد الطلب واختيار طريقة الدفع يتولى التطبيق البحث عن أقرب مركبة أجرة وإرسالها إلى مكان المتعامل بصورة تلقائية، مع وصول إشعارات تنبه المتعامل إلى وصول المركبة للموقع المحدد، بحيث تم وضع خيارات عدة لتحديد طريقة دفع قيمة الرحلة، ونوّه إلى أن قيمة الرحلة تحتسب مجانية بالكامل في حال عدم تشغيل السائق للعداد خلال الرحلة على متن جميع مركبات الأجرة.

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