الامارات | إنجاز 75% من محطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 75% من محطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء أعمالها في محطة أم القيوين الجديدة، المحطة الأضخم من نوعها في المنطقة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي وبنظام المنتج المستقل.

وقال مدير عام الهيئة، محمد صالح، إن نسبة الإنجاز في المحطة وصلت إلى ما يقارب 75%، وفق بيانات شهر أبريل الماضي، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وبدء المحطة الإنتاج الفعلي، بمعدل 50 مليون غالون يومياً، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي سعة إنتاج المحطة سيصل إلى 150 مليون غالون يومياً، بعد إنجاز كل مراحل المشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل، وأكد أن المحطة تعد من أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن المائي في دولة الإمارات، ومستهدفات استراتيجيته الوطنية، لافتاً إلى أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة.

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