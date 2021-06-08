ابوظبي - سيف اليزيد - لا نزال في الوقت الحاضر نحتفظ بالعديد من العادات والتقاليد ذات الأصول المصرية القديمة أو الفرعونية، في مختلف تفاصيل الحياة بداية من المأكل حتى طقوس الاحتفالات بالأعياد وغيرها، وتزامنًا مع الجدل المتواصل حول اتفاقات الزواج، نستعرض مع الباحث الأثري أحمد عامر أبرز ملامح اتفاقات الزواج عند القدماء المصريين، وهل كانت هناك قائمة منقولات زوجية خاصة بالعروس أم لا.

قال الباحث الأثري، إن الزواج الفرعوني كانت له قواعد وأعراف لا تزال آثارها متواجدة حتى الآن، فقد عرف المصريون القدماء ولي العروس والعقد والمهر والقائمة والمؤخر، وكان الزواج في مصر القديمة يتم على أساس عقد مكتوب، تكتب فيه حقوق الزوجة ومهرها ومعاشها أي كل التفاصيل التى تكتب اليوم وكانت هناك قواعد يجب اتباعها قبل الزواج.

بالصور.. تعرف على اجراءات الزواج عند المصريين القدماء

وأضاف: كان يتم في الاتفاق تحديد قيمة الصداق من الأوزان الفضية والأشياء العينية من قِبَل العريس، ويلتزم العريس بإعالة العروس في حضوره وغيابه أي أنها ملزمة منه التزاما تاما وليس لأهلها أي دور في النفقة عليها بعد الزواج، وأن الزوج يقرّ بحق أبنائه منها في وراثته، وتعويض مناسب يدفعه إليها إذا انفصل عنها.

وأشار الباحث الأثري، إلى أن المهر كان يُسمى بـ"شبن سحمة"، أو "هبة البكر"، وهو صداق يتناسب مع مستواهما وعصرهما، سواء كان معجلا أو مؤجلا، وتدخل الزوجة بيت الزوجية بمنقولات مناسبة تسمى "نكتون إرحمة" أو "نكتون سحمة"، تمثل أمتعتها أو جهازها الذي تحتفظ بملكيته الخاصة، ويحق لها استرداده إذا ما طلقها زوجها أو مات.

بالصور.. تعرف على اجراءات الزواج عند المصريين القدماء

وعقب الاتفاق على شروط الزواج تقدم دبلة الخطوبة المصنوعة من الذهب، والتي كان يطلق عليها "حلقة البعث"، وكانت ترتديها العروس في اليد اليُمنى وتُنقل بعد الزواج إلى اليد اليسرى، وهو ما يتبع في مصر إلى الآن بحسب اليوم السابع.

بالصور.. تعرف على اجراءات الزواج عند المصريين القدماء

وأشار إلى أن سن الزواج عند المصريين القدماء كان يبدأ من 15 عاما للرجل و12 عاما للفتاة، وكان ينظر المصري القديم إلى الزواج على أنه رباط مقدس تشهده الناس ويشهد عليه الإله، فلابد من أن يكون الزواج على أساس اختيار صالح حتى يستطيع كلا الطرفين العناية بالآخر، وتوفير جو من الحب لتنعم الأسرة بالسعادة والاستقرار، كما أن مصر القديمة لم تتمسك بالفوارق الطبقية والعرقية الحادة في شؤون الزواج والعلاقات الإنسانية، وإنما كان التمايز بين الأسر في المجتمع على أسس اعتبارية من اختلاف المستويات الثقافية والإمكانيات المادية أكثر مما سواهما.