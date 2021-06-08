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الامارات | "الصحة" تقدم 63984 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

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أبوظبي-وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 63,984 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,411,284 جرعة و معدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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