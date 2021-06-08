الامارات | تكريم مواطنة لإسعافها مصاباً في حادث مروري بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مواطنة لإسعافها مصاباً في حادث مروري بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة الشارقة المقدم عمر بوغانم، المواطنة مريم الحمادي، لتقديمها الإسعافات الأولية لمصاب في حادث مروري، بناءً على شهادتها وخبرتها الطبية التي ساهمت في الحد من تفاقم الإصابات للمصاب، لحين وصول دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث في مدينة الشارقة.

وأكد بوغانم أن ما قامت به مريم الحمادي عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير، إذ بادرت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول الإسعاف الوطني.

وقال إن شرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين، تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلّاقاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للذين يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، الذي يعد وعياً من الجمهور بالدور المشترك في الحفاظ على أمن المجتمع.

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