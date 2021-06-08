الامارات | مدارس تمنع طلبة من دخول الامتحان بسبب "PCR"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تمنع طلبة من دخول الامتحان بسبب "PCR" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



استهل طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، أمس، بمادة التربية الإسلامية، فيما منعت مدارس طلبة من الصف الثاني عشر لم يقدموا نتيجة فحص PCR، من الدخول، تطبيقاً للإجراءات التي اعتمدتها الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، أخيراً.

وشكلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاث لجان في كل مدرسة، لمتابعة الطلبة خلال الامتحانات، وتتوزع اللجان على واحدة لاستقبال الطلبة، والأخرى للمتابعة أثناء فترة الامتحانات، والثالثة للمتابعة بعد فترة الامتحانات، محددة ثماني مهام يؤديها مديرو المدارس.

وأوضح المؤسسة في دليل "الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري"، مهام كل لجنة من لجان المتابعة في المدارس، حيث تعمل لجنة استقبال الطلبة على تحديد مداخلهم بما يضمن التباعد الجسدي، واستقبال الطلبة وتوجيههم وفق خط سير محدد إلى أماكن اللجان، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإحضار الحواسيب الآلية، وتوفير مياه للشرب، أما لجنة المتابعة أثناء فترة الامتحانات، فإنها تنفذ مهام عدة منها حصر غياب الطلبة وحضورهم، الاستعداد لأي طارئ (حالات مرضية أو عطل فني)، إبلاغ الممرضة عن أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس «كورونا»، فيما تعمل لجنة المتابعة بعد فترة الامتحانات على متابعة التباعد بين الطلبة أثناء الخروج، وتوجيههم إلى المخارج المخصصة.

وذكر المؤسسة في دليل "نظام الاختبارات الإلكتروني - دليل المعلم"، قبل بدء الاختبار، يتواصل مديرو المدارس مع أولياء أمور الطلبة، وإعلامهم بالاختبار الإلكتروني، وتوجيه الطلبة لكيفية أداء الاختبار، وتزويدهم بالأدلة المساعدة، والدخول لصفحة المعلم على جهاز المدرسة للتأكد من أنه تم تحميل الاختبار تلقائياً، وتوزيع كلمات المرور على الطلبة مركزياً، ويتم ذلك من خلال بوابة التعلم الذكي، ويبقى بإمكان المعلم طباعة كلمات المرور لتزويد الطلبة الذين لم يصلهم كلمة مرور خاصة بهم، ويتوجب على مديري المدارس أثناء الاختبار الدخول إلى سيرفر المدرسة لمتابعة إجراءات الطلبة أثناء الاختبار، والتأكد من وجود حالة "تم التسليم" بنجاح للطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام والتأكد من أن جميع الطلبة الذي أنهوا امتحانهم قد ظهرت عندهم حالة "تم التسليم بنجاح".

وأدى طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر امتحاناتهم "عن بعد" من المنزل، فيما حضر طلبة الثاني عشر الذين إلى المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2020-2021 حضورياً.

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