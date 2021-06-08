وحدات متنقلة لخدمة كبار المواطنين وذوي الإعاقة والمرضى النفسيين في منازلهم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت خلود عبدالله آل علي مدير مركز خدمات كبار السن في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة تعاملت مع العديد من الطلبات المقدمة للحصول على خدمات الرعاية المنزلية لصالح كبار المواطنين وذوي الإعاقة والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى مدينة الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، والحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، ومليحة، وذلك منذ بداية العام الجاري، ولغاية مايو الماضي وذلك للتقليل من أعداد المترددين على المستشفيات ومرافقها حفاظاً على صحتهم.

واضافت انه تم تخصيص 35 وحدة متنقلة للقيام بالزيارات المنزلية للحالات المسجلة بمركز خدمات كبار السن من الآباء والأمهات من كبار المواطنين وطريحي الفراش والمرضى النفسيين والمعاقين، وتوفير الخدمات الصحية وتوصيل الأدوية، والتنسيق المستمر مع الجلساء والمرافقين لتوجيههم بكيفية قياس الضغط أو السكر، وتقديم جرعة الدواء وفق الموصى بها، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والاستشارات اليومية عبر الاتصال الهاتفي من الأخصائي الاجتماعي والاطمئنان على حالتهم.

ونوهت بأن المركز يوفر لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم التطعيم المنزلي، حيث يتم أخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة وفقاً للخطط التي وُضعت في سبيل تقديم اللقاح إلى هذه الفئة من المجتمع وضمان تمتعهم بحماية كافية من التعرض لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم جلسات العلاج الطبيعي المنزلي ممن تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية الجلسات العلاجية وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، والموصى بها من الطبيب.

وأشارت إلى الاهتمام الذي يحظى به الآباء والأمهات من كبار المواطنين القاطنين لوحدهم، والخدمات حصرية المقدمة لهم والمتمثلة في توفير المواد الغذائية والوجبات اليومية، إلى جانب مساعدتهم في إحضار متطلباتهم من مراكز التسوق، وتقديم البرامج الاجتماعية المستمرة التي تسهم في دمجهم اجتماعياً، وتوفير خدمات تنظيف منزل كبير السن والعناية بالحديقة، علاوة على خدمات النقل والمواصلات في حال ضرورة مراجعة المستشفيات أو المراكز الصحية وتنظيم المواعيد والمراجعات الخاصة بهم.

و تستقبل الدائرة كافة طلبات تقديم الخدمة عبر الخط الساخن 800700 أو الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae/، أو خدمة الواتساب عبر الرقم 065015995.