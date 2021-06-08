تعرف إلى آخر المستجدات ونصائح السفر لمواطني دولة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - نوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأن على مواطني الدولة التأكد من الحصول على كافة المتطلبات والإرشادات للدولة المنشودة قبل السفر، والتقيد بجميع التدابير الوقائية المطبقة في الوجهة وعند العودة على المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة على القادمين من الخارج.

وللتعرف على آخر المستجدات ونصائح السفر لمواطني دولة الإمارات قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

mofaic.gov.ae/ar-ae/Covid_19

نصائح قبل السفر

التسجيل في خدمة (تواجدي) من هنا .

ضمان إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) قبل السفر مع مراعاة الالتزام بالوقت المحدد للوجهة المقصودة.

على المواطن الاطلاع ومعرفة جميع اللوائح والإرشادات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد19 الصادرة في بلد الوجهة.

أثناء السفر

ضرورة الامتثال بالتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس كوفيد19 في المطار (مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، فحص درجة الحرارة).



متابعة الالتزام بتوجيهات الحكومة في بلد الوجهة فيما يخص كوفيد19.

في حالة إصابة المواطن، عليه التوجه إلى أقرب مركز طوارئ و التواصل مع بعثة دولة الإمارات في بلد المقر.

بعد السفر

- التأكد من متطلبات شركة الطيران قبل العودة الى الدولة وقد تشمل هذه المتطلبات إجراء فحص مسبق (مسحة الأنف - PCR) قبل العودة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة وأن تكون النتيجة سلبية.

ضرورة الامتثال بالتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس كوفيد19 في المطار (مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، فحص درجة الحرارة).

الالتزام باللوائح المحلية والاتحادية الإماراتية الحالية بشأن ارشادات كوفيد19 وقد يتطلب إجراءات إضافية مختلفة بناءً على حالة البلد (مثل البلدان ذات فئات الخطر المتوسطة والعالية).