وزير «الصحة» لأعضاء «الوطني»: فحوص «كوفيد- 19» للمصابين والمخالطين مجانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن جميع الفحوص الخاصة بالمصابين بـ «كوفيد- 19» والمخالطين مجانية، كما أن الفحوص مجانية لجميع أفراد المجتمع ضمن المنشآت التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤكداً معاليه أن الحكومة تتكفل بتكاليف علاج المصابين بـ «كوفيد- 19» بالكامل، سواء للمواطنين والمقيمين.

وأوضح معاليه أن بطاقة التأمين الصحي الاتحادية قيد الإنجاز خلال الفترة الراهنة، بالتعاون مع وزارة المالية، بينما يجري العمل لاستكمال مشروع قانون التأمين الصحي والانتهاء منه في الفترة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال رد معاليه، على مقترح برلماني قدمه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بشأن تغطية تكاليف نفقات فحوص «كوفيد- 19» من قبل شركات التأمين الصحي.

وأوضح معاليه رداً على مقترح آخر، من ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول إنشاء عيادات مصغرة في المراكز التجارية للتعامل مع الحالات الطارئة، أن المراكز التجارية لا تخضع لاختصاصات الوزارة، بينما ستعمل الوزارة على إيصال المقترح للجهات المعنية، سواء المعنية بالجانب الاقتصادي أو التنظيمي.