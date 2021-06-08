«الإعلامي لحكومة الإمارات» يحصد 13 جائزة من «دبي لينكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حصد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات 13 جائزة من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، تكريماً لإبداع المكتب وابتكاراته في إدارة ثلاث من الحملات الإعلامية المواكبة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى، وهي: «أطول صندوق تبرعات في العالم» ضمن حملة 10 ملايين وجبة، وكل من «أول عد تنازلي باللغة العربية»، و«ختم المريخ» لتغطية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وتضمنت الجوائز التي حصدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جائزتين ذهبيتين وأربع جوائز فضية و7 جوائز برونزية، وسط منافسة كبيرة من أكثر من 2400 عمل مشارك للحصول على جوائز دبي لينكس الإبداعية العالمية لأفضل الأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقبل إعلان الفائزين بالجوائز لهذا العام، في حدث أقيم خصيصاً لهذا الغرض في دبي، كانت الأعمال المتنافسة، والبالغ عددها 2400 عمل إبداعي، قد خضعت لعمليات تقييم واسعة وتم تصفيتها إلى 544 عملاً، وبعدها جرى اختيار القائمة النهائية للأعمال المرشحة للفوز، وكان من بينها الحملات الإعلامية الثلاث التي تقدم بها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وفازت حملة أطول صندوق تبرعات في العالم بتسع من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، بواقع ذهبية عن فئة المجال الرقمي، وذهبية أخرى في فئة الرعاية الصحية-جمع التبرعات وتقديم الدعم، بالإضافة إلى جائزتين فضيتين في فئتي الرعاية الصحية والمجال الرقمي باعتبارها حملة متكاملة عبر القنوات الرقمية، كما حصدت حملة أطول صندوق تبرعات في العالم 5 جوائز برونزية في عدة فئات هي: فئة تجربة العلامة التجارية وتفعيلها - استخدام الوسائط المحيطة، وفئة العمل المتكامل، وفئة وسائل الإعلام - استخدام وسائل الإعلام المحيطة على نطاق واسع، وفئة اللوحات الإعلانية - التجربة التفاعلية، وفئة العلاقات العامة - استجابة فورية.

أما حملة «أول عد تنازلي باللغة العربية»، فقد فازت بجائزة فضية في المجال الرقمي، وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها، بينما فازت حملة ختم المريخ بجائزة فضية، وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها.

وأعربت عالية الحمادي نائب المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن سعادتها بحصد المكتب 13 من جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية، وخصوصاً أن هذه الجوائز فازت بها حملات إعلامية تواكب مشاريع ومبادرات وطنية كبرى للدولة، مثل مسبار الأمل ومبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم ضمن حملة 10 ملايين وجبة، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات في الذهنية العالمية كمساهم رئيس في التقدم العلمي للإنسانية، وأيضاً كعاصمة عالمية للعمل الإنساني والخيري والإغاثي.

وقالت: إن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات حريص على مواكبة المشاريع والفعاليات والمبادرات الوطنية الكبرى عبر حملات إعلامية مبتكرة تستهدف الإعلام التقليدي والحديث، ومخاطبة كل منهما بأدواته عبر أفكار إبداعية جذابة تضمن أفضل تواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية، محلياً وعربياً وعالمياً، لضمان فاعلية وصول أهداف ورسائل هذه المشاريع والمبادرات الوطنية إلى الجمهور المتلقي بمختلف اهتماماته وتفضيلاته وفئاته العمرية، بالشكل الأمثل وبما يضمن التفاعل المطلوب، وبالتالي يحقق الأغراض المنشودة.

بدوره، قال خالد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الإنتاج والاتصال الرقمي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: إن المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى التي واكبتها الحملات الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات كانت ملهمة لفريق العمل للاجتهاد، بحثاً عن أفكار إبداعية مبتكرة لمواكبة هذه المشاريع والمبادرات بالشكل الذي يليق بها، وخصوصاً «مسبار الأمل» وحملة 10 ملايين وجبة، فقد كان وصول المسبار إلى مداره حول المريخ حدثاً تاريخياً مهماً في المنطقة العربية والعالم، وكان من المهم الاحتفاء به بطريقة مبتكرة وفريدة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات قد تقدم للمنافسة على جوائز «دبي لينكس» الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021 بثلاث من الحملات الإعلامية التي أدارها، وهي مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم التي جرى إطلاقها في رمضان الماضي، وتحولت فيها واجهة برخ خليفة، أطول بناء من صنع الإنسان في العالم، إلى صندوق للتبرعات يضاء عدد من مصابيحه مع كل تبرع من جانب الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير، وذلك لصالح حملة «10 ملايين وجبة»، التي كانت قد أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» عالمياً.