رأس الخيمة تستضيف مركز البرامج الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أعلنت كل من جامعة نورثوود وكلية ويسترن انترناشوينال ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن استضافة إمارة رأس الخيمة مركز البرامج الدولية التابع لجامعة نورثوود.

وتضم جامعة نورثوود مركز برامج دولياً معتمداً من قبل لجنة التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تتخذ من مدينة ميدلاند بولاية ميشيغان مقراً لها، ويعد المركز أول مركز برامج يتم ترخيصه في منطقة «راكز» الأكاديمية المعنية بتنظيم الجامعات وتوفير تعليم ذي جودة عالية وتكلفة فعالة لدعم الطلبة وأولياء الأمور.

ويأتي اختيار جامعة نورثوود لإمارة رأس الخيمة لتأسيس مركز برامجها الدولي، تماشياً مع متطلبات سوق العمل، وخطط الجامعة المبدئية المتمثلة في طرح مناهج البكالوريوس في إدارة الأعمال تشمل تخصصات التمويل والإدارة والتسويق والضيافة، بالإضافة إلى إلحاق الطلاب في تخصص تحليل الأعمال الفرعي، وتسعى الجامعة إلى إعداد جيل من الطلبة المتميزين والمستعدين لخوض تحديات العمل عن طريق دعمهم بشتى الوسائل الممكنة، والتي تمكنهم من اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم واستخدامها في ريادة الأعمال والابتكار في بيئة محفزة على التنافس والإبداع.

وقال ماميكو ريفز مساعد نائب الرئيس وعميد البرامج الدولية بجامعة نورثوود: إن التعاون مع كلية ويسترن انترناشونال يفتح الباب على مصراعيه لتقديم فرص تعليمية واعدة للطلاب من شتى أنحاء العالم، حيث تسخر الجامعة جهودها في تحفيز الطلاب وتطوير قدراتهم من أجل إعدادهم قادة للمستقبل.

من جهته رحب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» بانضمام جامعة نورثوود إلى «راكز» التي تحتضن كبرى الجامعات ومعاهد التدريب ومزودي خدمات التعليم في منطقتها الأكاديمية، مشيداً بالمكانة المرموقة التي تتحلى بها الجامعة كأفضل جامعة تطرح مناهج إدارة الأعمال في ولاية ميشيغان الأميركية والأولى من نوعها في منطقة «راكز» الأكاديمية.