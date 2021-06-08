«دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» فـي ندوة بالفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

نظم نادي الفجيرة العلمي ندوة علمية افتراضية تحت عنوان: «دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عام الخمسين»، وشهدت مشاركة واسعة من قبل المختصين في مجال العلوم والابتكار في التكنولوجيا.

وتناولت الندوة التي قدمها الدكتور أسامة مبارك المتخصص في علم تقنية المعلومات في كلية التقنية العليا بالفجيرة، والطالب علي المنصوري صاحب اختراع الرافعة الشوكة الذكية دور التكنولوجيا في البرمجة وأنواعه ودورها في الذكاء الاصطناعي، ومستقبل هذا القطاع وتأثيره في المجالات كافة، والتي أدارتها الإعلامية غاية المزروعي.

واستعرضت الندوة أهم المعايير التي تتبنى فكر وثقافة الذكاء الاصطناعي وتطوره على مر العصور منذ بدايته وحتى الثروة الصناعية الرابعة، إلى جانب اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بهذا القطاع ورسم ملامح مستقبلية للتكنولوجيا.

وأكد سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز ثقافة الابتكار في التكنولوجيا، وتسخير كافة الجهود لدفع عجلة التقدم في مجال العلوم المتقدمة، وتشجيع الموهوبين الشباب في مشاريع مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وتحقيق رؤية الامارت، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم.