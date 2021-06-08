طلاب ومدارس رأس الخيمة جاهزون للاختبارات

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية التي تستقبل طلاب شهادة الثاني عشر، استعدادها وجاهزيتها من حيث التدابير والإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية والمراقبين، من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث عملت المدارس على تعقيم القاعات الامتحانية، والتأكد من سلامة كل الموجودين، وضرورة وجود فحوص PCR.

وبيّنت الإدارات أنها أعلمت عدداً من طلاب المدارس منذ وقت سابق بالتوجه للمدارس الأقرب لمكان المنزل، وذلك ضمن إجراءات تخليص التسجيل للاختبارات في حال رغبة الطالب، منوهين بأن إدارات المدارس انتهت منذ فترة من التأكيد على الطلاب، على أهمية إجراء الفحص الخاص بالكشف عن «كورونا».

وأشارت إلى أنها هيأت الطلاب نفسياً ودراسياً عبر التقنيات الحديثة والاجتماعات الافتراضية لخوض الاختبارات النهائية وسط استعداد التام، لشهادة الثانوية العامة، وقد نظم عدد من المدارس دورات ومراجعات دورية داعمة للطلاب حول المناهج الدراسية وتقويتهم لنيل درجات وتحصيل دراسي جيد ومتميز.

وأجمع طلاب الثاني عشر على استعدادهم للخوض اختبارات العام الدراسي2021، وسط استعداد نفسي وعلمي، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي سببته جائحة كورونا.

وقال الطالب حسن ناصر الخنبولي من مدرسة شمل للتعليم الثانوي في رأس الخيمة: إنهم تلقوا دروس تقوية داعمة للمناهج الدراسية عبر منصات «التواصل الاجتماعي»، والتي ساهمت وبشكل كبير في تعزيز الدروس في ذهن الطالب، والتي ساعدت العديد من الطلاب في فهم المواضيع الدراسية في مختلف المناهج، سواء العلمية أو الأدبية، متمنياً أن تكون اختبارات نهاية العام ميسّرة وسهلة ومباشرة للطلاب، وأن يتمكن كل طالب من تحصيل الدرجات المرتفعة والنهائية.