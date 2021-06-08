لوتاه تضيف إصدارين جديدين من العطور بعنوان سلكي عود وتايملس عود

كشفت لوتاه، العلامة الإماراتية الرائدة في عالم العطور العصرية، عن إضافة إصدارين جديدين إلى مجموعاتها العطرية بعنوان سلكي عود وتايملس عود، في عبوات فاخرة غايةٍ في الأناقة والجمال تعكس التزام الدار بتوفير أقصى درجات الفخامة. ويتميز الإصداران بنفحات مذهلة تأسر المشاعر وتلهم الخيال. ويتوفران الآن لدى متاجر العلامة وعبر الإنترنت مقابل 390 درهم إماراتي للعبوة الواحدة.

ويحظى العود الذي يعود أصله إلى جنوب وجنوب شرق آسيا بشعبية كبيرة في العالم العربي، ولطالما شكّل جزءاً أساسياً من ثقافة المنقطة على مدى آلاف السنين ليصبح مرادفاً للرقي والفخامة. ويُعدّ العود أحد أغلى مكونات العطور في العالم نظراً لندرة مصادره، حيث يقتصر استخراجه على 2% فقط من أشجار الآجار. ولعلّ هذه الندرة والصعوبة في الاستخراج هي التي منحته لقبل الذهب الأسود.

استخدم الإنسان العود بأساليب متعددة على مدى قرون عديدة، ابتداءً من تعطير الملابس والمنازل وحتى الاستخدامات الطبية، وأضافه إلى المكوّنات العطرية، بما في ذلك الورد والمسك وخشب الصندل.

وتُعدّ حاسّة الشمّ من أقوى حواس الإنسان، ومن المعروف أنّ اختيار العطر المثالي يمكن أن يعكس شخصية صاحبه ويعبّر عنها بكل صدق. وهذا ما يقدّمه العود للجميع، فهو يناسب مختلف الأذواق سواء تم تركيبه مع النفحات الخشبية أو عبق الفواكه أو الأزهار.

يمزج عطر سلكي عود رائحة العود اللطيفة مع النفحات الغنية لعبق الخشب والأزهار والعسل، والتي تتناغم مع عبير القرفة والفانيلا والعنبر لتمنح عشاق العطور إحساساً فاخراً مستوحى من نسمات البحر الأبيض المتوسط. بينما يعكس تايملس عود الجوهر الحقيقي للعود الشرقي، لأنه يجمع عبق التوابل والحمضيات مع نفحات خشب العنبر والبرغموت ولمسات الفانيليا، ليعود بالذاكرة إلى جمال كثبان الصحراء العربية بسحرها وغموضها.

يمكن للعملاء شراء سلكي عود وتايملس عود، أو الاطلاع على تشكيلات لوتاه الواسعة من أفخر العطور عبر الموقع الإلكتروني: LootahPerfumes.com، مع توفر خدمة الشحن إلى جميع دول منطقة الخليج العربي. ويمكن زيارة أقرب متجر للعلامة واستكشاف وتجربة مجموعات مميزة من العطور. يمكن تحديد موقع أقرب متجر لوتاه في الإمارات العربية المتحدة: