ما شكل التسوق وتجارة التجزئة بعد جائحة كورونا في المملكة ؟ وهل ستنتعش مراكز التسوق والمولات من جديد في المملكة؟

د، شكّلت جائحة كوفيد – 19 العالمية صدمة لجميع القطاعات والصناعات تقريباً، لكن تجارة التجزئة تحديداً أصيبت بصدمة هائلة نتيجة التدابير التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا. فالقيود المفروضة على التنقل والسفر وعمليات الإغلاق العام أدت إلى بقاء المولات ومتاجر التسوق الفعلية خالية من الزبائن والزوار لعدة أشهر منذ مطلع عام 2020 في مناطق عديدة في العالم.

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