"انطلاق حملة الذكرى السنوية الرابعة لـ "Captain Tsubasa: Dream Team" والأربعين لـ "Captain Tsubasa""

أعلنت شركةKLab الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الإنترنت عن أن لعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team قد بدأت حملتها الخاصة بالذكرى السنوية الرابعة يوم الجمعة، 4 يونيو.

يصادف عام 2021 الذكرى الأربعين لسلسلة Captain Tsubasa والذكرى السنوية الرابعة للعبة Captain Tsubasa: Dream Team. احتفالاً بذلك، ستجري اللعبة حملة الذكرى السنوية “Captain Tsubasa” 40th x 4th .

لا تفوتوا هذه الذكرى السنوية الخاصة !

حملة Captain Tsubasa 40th x 4th الجزء الأول:

سيكون هناك العديد من الحملات داخل اللعبة للاحتفال بالجزء الأول من “Captain Tsubasa 40th x 4th”

سيحصل جميع اللاعبين على ميزات رائعة بمجرد تسجيل الدخول خلال فترة الحدث كجزء من الحملة الإعلانية الخاصة باللعبة “Captain Tsubasa 40th x 4th” مثل مكافأة لتسجيل الدخول وشكر كبير لتسجيل الدخول الذي سيسمح لأكثر من 100 لاعب بالدخول إلى السحب لتحويل 10 لاعبين. سيكون هناك أيضاً ميزات “Dream Pot Transfer” و “Daily Scenario” ، لذلك تأكدوا من التحقق في كل شيء !

اللاعبين الجدد سيرتدون الملابس الرسمية من جميع أنحاء العالم لأول مرة!

سيرتدي اللاعبون الجدد يوم الجمعة 4 يونيو الملابس الرسمة من 12 دولة في اللعبة!

البلدان الموجودة:

الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وإسبانيا والسويد والأروغواي.

*تخصع البلدان الموجودة للتغيير*

المقاتلون باللون الأزرق! سيرتدي لاعبوا المنتخب الوطني الياباني الطقم الرسمي للمنتخب. وسيرتدي المحاربون المقاتلون في منتخب إسبانيا الوطني الطقم الرسمي للمنتخب ويتضمن لاعبين كمايكل وبرونو وكالوسياس.

إليكم المزيد من مفاجآت احتفالية الذكرى السنوية الرابعة!

يتحد اللاعبون من جميع انحاء العالم في الذكرى السنوية“Captain Tsubasa” 40th x 4th Game Anniversary Dream Missions!. هذه هي فرصتك للحصول على مكافآت كبيرة من خلال استكمال المهام في اللعبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أكمل جميع المهام لتحصل على “Dreamballs SR + Transfer Tickets” وغيرها من المكافآت الرائعة. سيحصل جميع اللاعبين على مكافآت لكل مهمة يكملونها.

و أخيراً سيتم تجديد الموقع الرسمي “Captain Tsubasa: Dream Team” يوم الجمعة ، 4 يونيو. وسيتم إضافة المحتويات المحدثة تدريجياً إلى موقع في المستقبل. تأكدوا من التحقق منها!