بلدي دبا الحصن يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان

إلى تبادل الخبرات المشتركة بين الطرفين، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في كلا المجلسين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينتين الشقيقتين، وذلك ضمن أطر التعاون المشترك بين المجالس البلدية العاملة في إمارة الشارقة.

حضر اللقاء سعادة أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وسعادة الدكتور راشد خميس سعيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وأعضاء المجلسين.

وناقش المجتمعون سبل تطوير الخدمات العامة في كلتا المدينتين بما يخدم مصلحة السكان فيهما، ضمن رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، وتوجيهاته الكريمة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء الإمارة الباسمة.

وقام الوفد الضيف بزيارة ميدانية تفقد خلالها أهم المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تشهدها مدينة دبا الحصن، والهادفة إلى تعزيز جمالية المدينة ومظهرها الحضاري العام، تنفيذاً لأوامر سمو الحاكم حفظه الله، ومن أهمها مشروع الرواق على طول القناة المائية، ومشروع المستشفى الذي يتسع لـ 60 سريراً، ومشروع مبنى مطعم جزيزة الحصن الجديد، بالإضافة لبقية المشاريع قيد التنفيذ في جزيرة الحصن.

كما زار الوفد الضيف نادي دبا الحصن، واطلع على آخر التطورات في مرافق النادي كالصالة الرياضية، ومركز العلاج الطبيعي، وصالة ألعاب القوى، والفندق الجديد، والتي تؤكد على ترجمة سياسة الإمارة في رفد الجانب الإجتماعي والثقافي مع الجانب الرياضي في النادي، وهو الأمر الذي من شأنه استقطاب جميع شرائح المجتمع للإستفادة من مرافق وخدمات النادي.

وتوجه سعادة أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بالشكر للوفد الزائر، وأكد أن "الاجتماع كان بناءاً ومثمراً جداً في عملية تبادل الخبرات بين المجلسين الشقيقين، وطرق التعامل مع التحديات التي يطرحها العمل في ظل الظروف الحالية، وحلها والتعامل معها بأفضل السبل الممكنة". مؤكداً على "أهمية استمرار هذا اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين، وضرورة تبادل الخبرات المتراكمة بينهما لما فيه خير ومصلحة كافة المواطنين والمقيمين في المدينتين الشقيقتين".